Türkei: Erhöhtes Anschlagsrisiko

Das deutsche Generalkonsulat in Istanbul bleibt am Mittwoch geschlossen - die Angst vor einem Anschlag ist zu groß.

Die Sicherheitsbehörden in der Türkei gehen von einer größeren Gefahr aus. Besonders die Istanbuler Innenstadt sei gefährlich. Grund dafür ist ein rechtsextremer Politiker in Schweden, der einen Koran vor der türkischen Botschaft verbrannt hat. Außerdem gibt es immer mehr islamfeindliche Aktionen in Europa.

Auswärtiges Amt: Passt in der Türkei auf

Das Auswärtige Amt empfiehlt deutschen Staatsbürgern in der Türkei besonders vorsichtig zu sein. Menschenansammlungen sollten gemieden werden. Wer im Innenstadtbereich wohnt, soll nur für das Wichtigste aus der Wohnung gehen. Auch Schweden, Norwegen, Dänemark und die USA haben ihre Staatsbürger schon gewarnt.

