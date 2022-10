Recht auf Kopftuch: Können bald die Menschen in der Türkei abstimmen?

Erdogan hat eine Abstimmung darüber vorgeschlagen. Es geht um die Regeln in öffentlichen Gebäuden, Schulen und Unis.

In der Türkei wird über das Kopftuchtragen diskutiert. Es geht darum, ob Frauen in staatlichen Gebäuden rechtlich garantiert ein Kopftuch tragen dürfen. Präsident Erdogan ist dafür und will die Verfassung ändern. Dazu braucht er die Hilfe vom Parlament. Klappt das nicht, kann er sich auch ein Referendum vorstellen, also eine Volksabstimmung, sagte er am Samstag bei einem Fernsehauftritt.

Nächstes Jahr Wahlen in der Türkei

Dass das Thema jetzt diskutiert wird, hängt mit den Wahlen im kommenden Jahr in der Türkei zusammen. Der Chef der CHP-Partei, Kemal Kilicdaroglu, hatte ein Gesetz vorgeschlagen, dass das Recht zum Kopftuchtragen garantiert. Damit will er offenbar die Leute überzeugen, die sich sorgen könnten, dass die CHP bei einem Wahlsieg wieder ein Kopftuchverbot einführen könnte. Die CHP tritt bei der Wahl gegen die AKP-Partei von Erdogan an.

Islamische Kopftücher durften früher nicht in staatlichen Einrichtungen in der Türkei getragen werden. Die AKP schaffte das Verbot 2013 ab.

