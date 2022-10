Explosion in der Mine – mehrere Tote!

Bei einem Minenunglück im Norden der Türkei sind mindestens 41 Menschen gestorben.

Elf Menschen werden noch im Krankenhaus behandelt. Das sagte Gesundheitsminister Fahrettin Koca. Retter suchten im Kohlebergwerk in der nordöstlichen Hafenstadt Amasra am Schwarzen Meer nach dem letzten Vermissten, der tot gefunden wurde. Der türkische Innenminister sagte, es wurden 58 Menschen gerettet, die sich in zwei Minenstollen in 300 und 350 Metern befanden.

Was ist passiert?

In dem Bergwerk gab es am Freitag kurz vor Sonnenuntergang eine Explosion. Der Grund dafür könnte sein, dass sich Methan entzündet hat. Im Moment der Explosion waren wohl rund 110 Menschen in dem Bergwerk. Fernsehbilder zeigten hunderte Menschen, die sich nahe des Grubeneingangs versammelt hatten, viele von ihnen weinten.

4 Sahra Acil Müdahale Merkezi, 51 AMBULANS, 168 Ambulans personeli, 15 UMKE Timi, 67 UMKE personeli, göçük alanında dönüşümlü çalışan 22 görevli, bunlara ilave 44 çalışma arkadaşı… Ve sizin yüreğiniz Bartın’da. https://t.co/0YaaiBxxZe

