Stichwahl in der Türkei: So viele haben in Deutschland mitgemacht

Recep Tayyip Erdoğan oder Kemal Kılıçdaroğlu. Die Wähler in Deutschland haben sich entschieden.

Seit Mittwochabend ist die Stichwahl um das Präsidentenamt in der Türkei im Ausland beendet. In Deutschland stimmten von ungefähr 1,5 Millionen Wahlberechtigten 746.000 Menschen für ihren Favoriten ab. Das hat die türkische Wahlbehörde gesagt. Damit stimmten bei der Stichwahl sogar etwas mehr Menschen ab als beim ersten Wahlgang am 14. Mai.

Nice to know: Welcher Kandidat in Deutschland mehr Stimmen bekommen hat, wird übrigens erst nach der Stichwahl veröffentlicht.

Auch in anderen Ländern machten viele Türken ihr Kreuzchen. Insgesamt haben 1,74 Millionen Menschen im Ausland gewählt.

In der Türkei wird am Sonntag gewählt

Am Sonntag, den 28. Mai, findet die Stichwahl in der Türkei statt. Zu der Stichwahl ist es gekommen, weil im ersten Durchgang Mitte Mai kein Kandidat mehr als 50 Prozent erreicht hat. Erdoğan bekam 49,52 Prozent. Kılıçdaroğlu landete auf Platz zwei mit 44,88 Prozent.

Hier erfährst du noch mehr über Erdoğan und Kılıçdaroğlu: