Heute können 64 Millionen Türkinnen und Türken zwischen Erdoğan und Kılıçdaroğlu wählen. Welche Ziele haben die beiden?

In der ersten Runde hatte kein Kandidat mehr als 50 Prozent der Stimmen bekommen. Deshalb gibt es jetzt eine Stichwahl zwischen Recep Tayyip Erdoğan und Kemal Kılıçdaroğlu, weil für sie am meisten gestimmt wurde.

Wofür stehen die Kandidaten?

Erdoğan regiert schon seit 20 Jahren die Türkei. Er möchte, dass die Türkei bei Gesprächen mit anderen Ländern eine wichtige Rolle übernimmt, und steht für eine islamische und nationalistische Politik. Sein Herausforderer Kılıçdaroğlu möchte mehr mit der EU und den USA zusammenarbeiten. Außerdem will er die Demokratie und die Wirtschaft in der Türkei stärken. Die türkische Währung Lira verliert nämlich immer mehr an Wert.

Der dritte Kandidat Sinan Ogan hat in der ersten Runde nur 5,2 Prozent erreicht und ist deshalb rausgeflogen. Er steht für rechte und nationalistische Politik und hat seinen Wählern empfohlen, für Erdoğan zu stimmen. Kılıçdaroğlu forderte letztens, alle Flüchtlinge abzuschieben. Einige glauben, dass er mit solchen Aussagen versucht, doch noch mehr nationalistische Wähler zu gewinnen.

Wann gibt's die Ergebnisse?

Es wurden bereits zwei Drittel der abgegebenen Stimmzettel ausgezählt. Laut ersten Hochrechungen der türkischen Staatsmedien führt Erdoğan mit 55 Prozent. Sein Herausforderer Kemal Kılıçdaroğlu kommt

aktuell auf 45 Prozent. Die der Opposition nahestehende Nachrichtenagentur Anka meldete allerdings, dass Kılıçdaroğlu bei 51 Prozent und Erdoğan bei 49 Prozent liegen.

Um wie viel Uhr das Ergebnis endgültig feststeht, ist schwer vorhersehbar.