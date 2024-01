Antalya: Mehrere Leichen an Strand angespült

Im Dezember ist ein Boot mit Geflüchteten verschwunden. Was ist passiert?

Im Dezember ist ein Boot von der syrisch-libanesischen Küste gestartet und kurz darauf verschwunden, teilte die libanesische Botschaft in der Türkei mit. Das Boot war auf dem Weg nach Zypern und soll etwa 90 Menschen - hauptsächlich Geflüchtete - an Bord gehabt haben. Jetzt, sechs Wochen später, wurden innerhalb weniger Tage neun Leichen an der Küste der Türkei gefunden.

Leichen an türkischer Küste gefunden - Wer sind die Toten?

Das Gouverneursbüro von Antalya teilte mit, dass es sich bei einer Leiche wahrscheinlich um einen türkischen Staatsbürger handelt. Er soll zuvor als vermisst gemeldet worden sein. Die türkischen Behörden hatten außerdem am Sonntagabend mitgeteilt, dass die Kleidung von fünf der Leichen anscheinend in Syrien hergestellt wurde. Es wird vermutet, dass es sich bei den Toten um Geflüchtete handelt, die bei einem Bootsunglück auf dem Weg nach Zypern gestorben sind. Ob es zwischen den Fällen wirklich einen Zusammenhang gibt, ist aber nicht geklärt.

Menschen, die über das Mittelmeer fliehen, riskieren ihr Leben. Laut der UN Refugee Agency sind im letzten Jahr mehr als 3000 Menschen bei ihrer Flucht über das Mittelmeer gestorben oder werden seitdem vermisst. Viele Organisationen - oft privat oder durch Spenden finanziert - sind auf dem Mittelmeer unterwegs, um Boote abzufangen und sicher an Land zu bringen. Hier gibt es einen Einblick in ihren Alltag:

Mehr Nachrichten findest du hier: