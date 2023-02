Sachspenden oder Geldspenden? Was wirklich hilft und ankommt

Du möchtest spenden, aber weißt nicht, was wirklich etwas bringt? Hier gibt es Antworten.

Seit Tagen gibt es mehrere TikToks, in denen behauptet wird, dass Spenden ohne Etikett weggeschmissen werden. Viele sind unsicher, ob Sachspenden überhaupt vor Ort im Erdbebengebiet ankommen. Wir haben bei der internationalen Hilfsorganisation "STELP" nachgefragt. Auch sie haben vor Ort geholfen - mit Geld.

Erdbeben in der Türkei und Syrien: Sind meine Sachspenden angekommen?

"STELP" selbst berichtet, dass sie bisher keine Sachspenden aus Deutschland mitgenommen haben. Sie haben aber schon von Spenden gehört, die abgewiesen wurden und wohl einfach an der Grenze - zum Beispiel zu Bulgarien - abgelegt werden. Es soll jedoch auch Sachspenden geben, die durchgekommen sind.

Müssen Sachspenden tatsächlich komplett neu und mit Etikett sein?

Die Hilfsorganisation soll wohl mitbekommen haben, dass die türkische Regierung auch gebrauchte Kleidung ablehnt. Laut "STELP" rechtfertigt sie "das wohl damit, dass sie bei getragener Kleidung und so weiter Krankheiten befürchten".

Soll ich noch Sachspenden schicken?

Am besten hilft man mit einer Geldspende an Organisationen, die in der Krisenregion helfen. Diese können dann so eingesetzt werden, wie es im Erdbebengebiet gebraucht wird. Bei Sachspenden ist das schwierige, dass sich die Bedürfnisse der Menschen möglicherweise verändert haben, bis die Sachen wirklich ankommen. Mit Geldspenden können vor Ort Decken, Wasser und Zelte gekauft werden.

Wo du spenden kannst, erfährst du hier:

Hier kannst du dir anschauen, wie die Lage in der Türkei und in Syrien nach dem Erdbeben ist: