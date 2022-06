Nicht mehr Truthahn: Türkei hat einen neuen Namen!

Die Türkei wollte die Änderung, um Verwechselungen zu vermeiden. Jetzt wurde der neue Name genehmigt.

Wenn es um internationale Politik geht, heißt die Türkei jetzt Türkiye - und nicht mehr Turkey. Das haben die Vereinten Nationen bestätigt. Denn: "Turkey" ist nicht nur der englische Begriff für die Türkei, sondern heißt übersetzt auch Truthahn oder wird als Schimpfwort für eine dumme Person benutzt.

Nicht nur in der Politik!

Die Türkei will den neuen Namen auch in anderen Bereichen durchsetzen - zum Beispiel im Tourismus. Dafür wurde extra ein Werbevideo gemacht. Und: Die Türkei will bei offiziellen Dokumenten in der deutschen Sprache auch nur noch "Türkiye" verwenden.

