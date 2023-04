So wählst du jetzt schon den neuen Präsidenten in der Türkei

Eigentlich finden die Wahlen erst am 14. Mai statt. Als Türke im Ausland kannst du jetzt schon abstimmen.

Rund 1,4 Millionen wahlberechtigte Personen mit türkischem Migrationshintergrund leben in Deutschland. Bei den Präsidentschafts- und Parlamentswahl in der Türkei tritt der amtierende Präsident Recep Tayyip Erdoğan für eine dritte Amtszeit an, drei Oppositionspolitiker fordern ihn heraus.

Erste Umfragen zeigen: Erdoğan könnte die Wahl verlieren

Ab wann und wo kannst du den neuen türkischen Präsidenten wählen?

Am 27. April 2023 beginnt im Ausland die Abstimmung für die Wahlen in der Türkei. Du kannst dann bis zum 9. Mai deine Stimme abgeben. Die Wahlurnen stehen deutschlandweit in den türkischen Generalkonsulaten großer Städte. In Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg sind diese Städte:

Mainz

Stuttgart

Karlsruhe

Die Ergebnisse werden erst zusammen mit denen in der Türkei bekannt gegeben. Sollte es zu einer möglichen Stichwahl zwischen den beiden bestplatzierten Kandidaten kommen, steht das Ergebnis erst am 28. Mai 2023 fest.

#Verkehrsmeldung #Zuffenhausen Wegen der Türkei-Wahl vom 27. April bis zum 9. Mai ist am Wahllokal an der Lorenzstraße mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Hinweis: Es gibt dort kaum Parkraum. Bitte nutzt den ÖPNV oder umfahrt das Gebiet weiträumig. Eure #Polizei #Stuttgart pic.twitter.com/zsLlDANq9z

Was ist, wenn du keinen türkischen Pass besitzt?

Du musst dich in die Wählerlisten eintragen lassen. Für die Wahl müssen sich Wahlberechtigte mit ihrem Pass ausweisen. Es gab Kritik an einem Konsulat in München, weil dort offenbar wahlberechtigte kurdische Geflüchtete abgewiesen worden sein sollen.

