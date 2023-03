In der Türkei gab es starke Überschwemmungen. Betroffen sind ausgerechnet Teile der vom Erdbeben betroffenen Regionen.

Laut den türkischen Medien haben in den Wassermassen mindestens 14 Menschen ihr Leben verloren. In der Provinz Adıyaman wurde ein Container-Haus weggeschwemmt, in dem sich eine Familie mit Erdbebenüberlebenden befand. Hierbei starben zwei Menschen. In der Nachbarprovinz Şanlıurfa starben zwölf Menschen. Bilder von dort zeigen, dass sich durch die Überschwemmungen schlammige Flüsse auf den Straßen bildeten.

Hier siehst du, wie heftig die Überschwemmung war:

Überschwemmungsopfer aus Keller geborgen

In Şanlıurfa wurde durch den starken Regen ein Krankenhaus überschwemmt und musste evakuiert werden. Laut des Gouverneurs Salih Ayhan seien die Leichen von fünf Syrern aus einem überfluteten Keller geborgen worden. Es werden den Angaben nach noch einige Menschen vermisst. Deshalb laufen Suchaktionen. Der Katastrophenschutz teilte mit, dass Dutzend Taucher im Einsatz sind.

Notunterkünfte von Erdbebenopfern betroffen

Die Flut sorgte auch in anderen Provinzen wie Hatay für die Evakuierung von Menschen. Viele mussten sich schwimmend in Sicherheit bringen. Auch Notunterkünfte von Erdbebenopfern sind betroffen. Die türkische Katastrophenschutzbehörde AFAD warnt vor weiteren Überschwemmungen in den nächsten Tagen.

Mehrere Hunde konnten aus dem Wasser geholt werden. Hier kannst du dir die besondere Rettungsaktion anschauen:

Ausnahmesituation in der Türkei

Erst vor fünf Wochen sorgten mehrere Erdbeben der Stärke 7,8 für den Tod von 48.000 Menschen. Viele verloren zudem ihr Zuhause und werden seitdem in Notunterkünften wie Zelten untergebracht.