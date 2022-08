In Menschenmenge gefahren: Viele Tote bei Unfällen!

Bei zwei schweren Verkehrsunfällen in der Türkei sind mehr als 30 Menschen getötet worden. Es gibt viele Verletzte.

Die beiden Unfälle passierten am Samstag innerhalb von wenigen Stunden. Am Nachmittag fuhr erst ein Bus in eine Unfallstelle in der Provinz Gaziantep. Dort waren schon Rettungskräfte im Einsatz. Laut der türkischen Nachrichtenagentur DHA fuhr der Bus gegen einen Krankenwagen, ein Feuerwehrauto und ein Fahrzeug eines Journalisten-Teams. 16 Menschen kamen dabei ums Leben. Mehr als 20 Menschen wurden verletzt.

#Gaziantep'teki feci kaza! Haberi anlatırken gözyaşlarını tutamadı: 'Mesai arkadaşlarımızı kaybettik, çok zor...' https://t.co/KnNaIgJJS2 https://t.co/7oog9JL8N8

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar. Es gibt die Vermutung, dass der Bus zu schnell gefahren ist.

Bremsen versagt!

Der zweite Unfall war sehr ähnlich: Ein Lkw fuhr in eine andere Unfallstelle in Mardin in der Nähe der Grenze zu Syrien. Auch hier waren bereits Rettungskräfte vor Ort. Gesundheitsminister Fahrettin Koca erklärte auf Twitter, dass die Bremsen des Lkw versagt haben. Türkische Medien haben ein Video veröffentlicht, in dem man sieht, wie der Lkw ohne zu Bremsen auf die Menschen zu rast. Einige versuchen noch zu fliehen. 19 Menschen kamen ums Leben. 26 weitere Personen wurden verletzt.

