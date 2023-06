So könnte sich dein Unterricht für immer verändern

mit Whatsapp teilen

Nach der Wahl in der Türkei will SPD in Baden-Württemberg, dass Türkischunterricht unter staatliche Aufsicht kommt.

Im Moment wird der sogenannte herkunftssprachliche Unterricht in Baden-Württemberg für Kinder und Jugendliche von den ausländischen Konsulaten organisiert. Es gibt ihn unter anderem in den Sprachen Türkisch, Griechisch, Italienisch oder Kroatisch. Was bedeuten die Änderungen im Sprachunterricht? Durch die Änderung möchte man sicherstellen, dass der Unterricht von den Konsulaten nicht benutzt wird, um falsche Dinge zu verbreiten. Der Fraktionschef der SPD, Andreas Stoch, hat gesagt, es sei nicht zu erwarten, dass sich nach der Wahl in der Türkei der "autoritäre und nationalistische Kurs ändern wird". Die Landesregierung müsse deshalb beim Sprachunterricht einen Kurswechsel an den Start bringen.