Türkische Gemeinde: Wahlbeteiligung unter 20 Prozent

Türkischstämmige Deutsche wählen deutlich weniger an Bundestagswahlen. Deshalb startet die Türkische Gemeinde eine Kampagne.

Obwohl die Wahlergebnisse in Deutschland den Alltag türkischstämmiger Deutscher viel mehr beeinflussen, ist die Wahlbeteiligung hier deutlich niedriger als an den Wahlen in der Türkei.

