EU-Geld gegen Migranten?! Das macht Tunesien mit Flüchtenden

Tunesien soll 900 Millionen Euro kriegen, obwohl das Land immer wieder Flüchtende in die Wüste schickt.

Viele Menschen, die nach Europa wollen, versuchen es übers gefährliche Mittelmeer - oftmals von Tunesien aus. Dafür bezahlen sie Geld an Schlepper, welche die Überfahrten nach Europa in teilweise völlig ungeeigneten Booten "organisieren". Der Deal zwischen der Europäischen Union und Tunesien soll viele dieser Überfahrten verhindern.

Aus dem eigenen Land befürchten jetzt viele Menschen, dass etliche der Migranten, die eigentlich nach Europa wollen, in Tunesien bleiben. In diesem Jahr kamen allein in Italien rund 75.000 Menschen übers Mittelmeer an.

Von Tunesien in der Wüste ausgesetzt - ohne Wasser und Nahrung

Laut Menschenrechtsorganisationen soll die tunesische Polizei zuletzt Hunderte afrikanische Menschen in der Wüste ausgesetzt haben - und zwar ohne Wasser und ohne Nahrung. Teilweise soll die Polizei den Flüchtenden die Pässen weggenommen haben. Die Menschenrechtsorganisation "Human Rights Watch" wirft den tunesischen Sicherheitskräften zudem Gewalt und sexuelle Übergriffe vor.

Am Freitag befanden sich tunesischen Aktivisten zufolge noch 150 Menschen in Grenzgebieten der Wüste. Libysche Grenzschützer retteten 80 davon am Sonntag, in der letzten Woche hat die Hilfsorganisation "Roter Halbmond" mehr als 600 Flüchtende aus der Wüste gerettet.

Die Mittelmeerroute ist eine der gefährlichsten für Flüchtende: