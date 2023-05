Fette Autos und viel PS: In dieser City trifft sich die Tuning-Szene

mit Whatsapp teilen

auf Facebook teilen

auf Twitter teilen

auf Telegram teilen

mit Facebook Messenger teilen

Link kopieren

Die Messe "Tuning World" startet am Donnerstag in Friedrichshafen am Bodensee. Auch die Polizei hat sich angekündigt...

Mehr als 1.600 getunte Autos werden auf dem Messegelände ausgestellt. Dabei soll das Angebot nach Angaben des Veranstalters noch deutlich größer sein als im letzten Jahr. Neu ist der Bereich "Motorsport Experience", dort gehts um Leistungsverbesserung. Deshalb sind auch verschiedene Rennwagen am Start! Karre statt Kirche: Das geht am Carfreitag Btw: Die Messe hat bis einschließlich Sonntag jeden Tag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Im letzten Jahr sind über 87k Menschen gekommen. Hier gibts einen kleinen Vorgeschmack, was Tuning-Fans und Besucher erwartet: "Tuning World Bodensee": Polizei kündigt Kontrollen an 🚓 Vor allem will die Polizei checken, ob die Umbauten an den getunten Autos erlaubt sind. Auch die Verkehrstüchtigkeit der Fahrer soll kontrolliert werden. In einem aktuellen Video von YouTuber Leeroy trifft ein Tuner auf einen Polizisten. Das kannst du hier checken: