27 Jahre nach dem Mord gehen die Ermittlungen weiter. Jetzt hat die Polizei das Haus von einem Gangrivalen durchsucht.

In dem Haus sollen Duane "Keefe D" Davis und seine Frau wohnen. Er ist der Onkel eines alten Tatverdächtigen, Orlando Anderson, der schon lange tot ist. In einer Dokumentation zum Tod von Tupac Shakur hatte Keefe D zugegeben, dass er dabei war, als die Schüsse fielen.

Was ist bei der Hausdurchsuchung passiert?

Nachbarn von dem Paar in der US-Stadt Henderson nahe Las Vegas haben der Nachrichtenagentur AP gesagt, sie hätten gesehen, wie die Polizei dort einen Mann und eine Frau festgenommen habe. Ob es Keefe D und seine Frau waren, blieb unklar. Auch ein SWAT-Team sei vor Ort gewesen.

Das haben die Ermittler bestätigt: Beschlagnahmt wurden in dem Haus Computer, Fotos und Bücher, darunter auch die Autobiografie "Compton Street Legend" von Keefe D.

Tupac Shakur: Was weiß man über den Mord?

Der damals 25-jährige Tupac wurde 1996 auf offener Straße in Las Vegas erschossen, als er zusammen mit Suge Knight, dem Chef von Death Row Records, in einem 7er BMW saß. Nach Angaben der Polizei standen die beiden an einer roten Ampel, als ein Cadillac neben ihnen anhielt und Schüsse fielen. Shakur wurde von mehreren Schüssen getroffen und in ein Krankenhaus gebracht, wo er sechs Tage später starb. Es gab bisher keine Verhaftungen in dem Fall.