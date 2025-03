Türkei: Über 100 Festnahmen bei Frauentag-Demo

Begründet wird das offiziell mit einer Gefährdung der öffentlichen Ordnung und des gesellschaftlichen Friedens.

In der Türkei sind mehr als 100 Menschen festgenommen worden, weil sie gestern am Weltfrauentag in Istanbul demonstriert haben. Das ist in dem Land nämlich seit mehreren Jahren verboten. Trotzdem hatten sich hunderte zu einem friedlichen Protest versammelt.

Demo bei Weltfrauentag in der Türkei Dauer 0:19 min Demo bei Weltfrauentag in der Türkei

"Feministischer Nachtmarsch" in der Türkei

Mit farbenfrohen Plakaten und starken Slogans demonstrierten auch Frauen aus der kurdischen Gemeinschaft sowie queere Aktivisten für ihre Rechte in der Türkei und gegen Gewalt. Laut den Veranstaltern nahmen mehr als 3.000 Frauen am "Feministischen Nachtmarsch" teil.

