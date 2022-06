Twitch: Mehr Geld für Streamer!

Schon vor einigen Monaten gab es Neuerungen für Creator, um mit Werbung Geld zu verdienen.

Jetzt hat Twitch angekündigt, dass sie ihr Verdienstmodell geändert haben. Zuerst bezahlt die Plattform mit den Werbeeinnahmen Steuern und andere Kosten. Von dem, was Netto am Ende übrig bleibt, gehen dann 55 Prozent an die Creator. Die meisten sollen so laut Twitch 50 bis 150 Prozent mehr mit Werbung verdienen. Zuvor gab es einen festen monatlichen Satz.

Geld verdienen mit Social Media

Auch andere Plattformen bieten die Möglichkeit mit Content und Werbung Geld zu verdienen. Bei TikTok geht das zum Beispiel mit den TikTok-Coins. Generell gibt es für Influencer verschiedene Wege ihren Content zu monetarisieren, zum Beispiel mit Werbeanzeigen.

