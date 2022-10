Elon Musk will Twitter jetzt doch kaufen

Monatelang hat Musk mit Twitter gestritten, um aus dem Kaufvertrag rauszukommen. Jetzt will er also doch wieder.

Und zwar zum ursprünglichen Preis von 54,20 Dollar pro Aktie, also insgesamt rund 44 Milliarden Dollar. Das hat Musk in einer Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht bestätigt. Fachleute schätzen, dass Musk kaum Chancen hatte, den Rechtsstreit zu gewinnen. Die Aktionäre haben dem Deal bereits zugestimmt.

Der Tech-Milliardär macht es zur Bedingung, dass er nicht den gesamten Betrag auf einmal zahlen muss und ein anstehender Prozess verhindert wird.

Darum wollte Musk vom Kaufvertrag zurücktreten

Musk wollte Twitter schon im April übernehmen, hatte sein Angebot dann aber wieder zurückziehen wollen – wegen angeblich zu vieler Fake-Accounts. Musk und Twitter verklagen sich deshalb gegenseitig.

Das war Musks letztes Statement dazu: