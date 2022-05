Datenschutzverstöße: Twitter kassiert 150-Millionen-Strafe

Das hat das US-Justizministerium verkündet. Der Vorwurf: Die User wurden getäuscht!

Twitter muss 150 Millionen Dollar zahlen. Warum? Von 2013 bis 2019 soll Twitter seinen Nutzern verschwiegen haben, dass sie persönliche Daten sammeln, um personalisierte Werbung zu schalten. Zu den vertraulichen Daten gehörten zum Beispiel Telefonnummern und Mailadressen. Twitter behauptete, diese Infos nur zu benötigen, um die Konten seiner User zu schützen.

Twitter spricht von Versehen!

Die Plattform gab zwar zu, Fehler gemacht zu haben. Twitter sagt aber auch, dass die Daten nur "versehentlich" für Werbezwecke genutzt worden sind.

