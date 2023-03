Musk will sich Twitter unter den Nagel reißen

Elon Musk hängt gerne auf Twitter ab. Jetzt will er die Plattform kaufen - und bietet dafür einen Haufen Kohle.

Über neun Prozent gehören ihm seit Kurzem schon von dem Netzwerk - und zwar in Aktien. Aber das scheint ihm nicht genug. Am Donnerstag machte er den anderen Aktionären ein Angebot: Er will alle übrigen Aktien für 54,20 Dollar pro Stück kaufen. Wenn alle Aktionäre mitmachen würden, würde ihm am Ende Twitter komplett gehören. Das würde den reichsten Mann der Welt insgesamt aber auch 43 Milliarden Dollar kosten.

I made an offer https://t.co/VvreuPMeLu

Musks Ziel: Plattform für Redefreiheit

Auch wenn es laut Fachleuten unwahrscheinlich ist, dass es passiert: Musk kündigte an, wenn seine "feindliche Übernahme" (so nennt man das, wenn jemand so viele Aktien eines Unternehmens aufkauft, dass es ihm gehört) Erfolg habe, wolle er Twitter wieder zu einem Privatunternehmen machen. Ihm gehe es bei der ganzen Sache nicht ums Geldverdienen, sondern darum, mit Twitter eine Plattform für Redefreiheit zu schaffen. In der Vergangenheit hat Musk Twitter immer wieder vorgeworfen, die freie Meinungsäußerung einzuschränken.