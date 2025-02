Der Stürmer wechselte erst im Sommer 2024 zu den Franken. Von den Millionen geht nur ein kleiner Teil an den Club - warum?

Es ist der zweitteuerste Transfer in der Geschichte der 2. Bundesliga (!). Laut Medienberichten wechselt Stefanos Tzimas für eine Ablösesumme von 25 Millionen Euro in die englische Premier League zu Brighton & Hove Albion. Dort hat der 19-Jährige einen Vertrag bis zum Sommer 2030 unterschrieben. Tzimas wird aber noch bis Ende der Saison auf Leihbasis in Nürnberg bleiben.

Ich bin sehr glücklich darüber, dass sich mein Traum von der Premier League bereits im Sommer erfüllt. Ich möchte mich beim FCN für die Chance, die sie mir gegeben haben und das Vertrauen, das sie in mich gesetzt haben, bedanken.

💡Tzimas ist beim Club bislang heftig abgegangen: In 17 Zweitligaspielen hat er schon zehn Tore gemacht.

Tzimas-Wechsel für 25 Millionen: So lief der Transfer