Schock für Neymar: Wollten Einbrecher sein Kind entführen?

Die Kriminellen sind in das Haus seiner Partnerin eingebrochen. Ihre Eltern wurden gefesselt und geknebelt.

Passiert ist das Ganze am Dienstagmorgen in der brasilianischen Stadt Cotia in der Region São Paulo. Neymars Freundin Bruna Biancardi postete eine Story auf Instagram zu dem Vorfall, auch Medien berichteten. Bei dem Einbruch hätten die drei bewaffneten Männer nur die Eltern von Biancardi angetroffen. Diese seien gefesselt und geknebelt worden. Die Einbrecher sollen Kreditkarten und Geld, Uhren und Schmuck mitgenommen haben.

Einbrecher fragen nach Neymars Kind

Krass: Die Männer haben laut dem Nachrichtensender R7 immer wieder nach dem gemeinsamen Kind von Neymar und Biancardi gefragt. Biancardi schrieb auf Instagram, dass sie und ihre Tochter aber nicht mehr in dem Haus wohnen.

Einbruch bei Neymar-Familie: Auto gehörte Nachbarn

Laut Berichten gehörte der Fluchtwagen dem Nachbarn, der das Auto nach eigenen Angaben seinem 20-jährigen Sohn gegeben hatte. Dieser habe später bei der Polizei gestanden, an der Tat beteiligt gewesen zu sein. Die anderen Täter werden noch gesucht.