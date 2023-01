Krasse Überraschung bei Konzert von The 1975

Aus dem nichts steht Taylor Swift auf der Bühne und performt ihren Hit "Anti-Hero" zum ersten Mal live!

Beim Konzert von The 1975 in London schockte Popstar Taylor Swift ihre Fans mit einem Überraschungsauftritt. Mit einer weißen Gitarre stand sie auf der Bühne und sang ihren letzten Tophit "Anti-Hero" in einer Akustikversion und coverte zusätzlich noch einen Song der Band.

Videos von Taylor Swift gehen viral auf TikTok

Die Videos des Konzerts zeigen, wie die Band The 1975 die Bühne verlassen. Auf der Bühne ist ein Zimmer mit einer Tür nachgestellt. Dort klopft es und die Zuschauer sind offensichtlich verwirrt. In einem glitzernden Kleid taucht hinter der Tür Taylor Swift auf und das Publikum eskaliert!

Hier kannst du dir die Überraschung ansehen:

Und hier gibts ein kurzes Video von ihrer Performance:

