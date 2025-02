CL-Play-offs: Bayern entgeht Monster-Gegner

In der Zwischenrunde der Champions League kommt es zu richtig spannenden Duellen. Der FCB hat dabei ein eher leichtes Los erwischt.

Zwei der verbliebenen drei deutschen Mannschaften in der Champions League müssen den Weg ins Achtelfinale über die Play-offs gehen. Borussia Dortmund trifft dort auf Sporting Lissabon. Die Portugiesen haben in der Ligaphase unter anderem gegen Topteam Manchester City gewonnen - sind also nicht zu unterschätzen. Etwas mehr Losglück hatte der FC Bayern München. Statt ManCity müssen die Münchner gegen den schottischen Meister Celtic Glasgow antreten - ein durchaus machbares Los.

Champions League Play-off: Das sind die weiteren Spiele

Feyenoord Rotterdam gegen AC Milan

gegen Juventus Turin gegen PSV Eindhoven

gegen Brest gegen Paris St. Germain

gegen AS Monaco gegen Benfica Lissabon

gegen Club Brügge gegen Atalanta Bergamo

gegen Manchester City gegen Real Madrid

Die Gegner für ein mögliches Achtelfinale stehen auch schon: Für den FC Bayern München kann es dann gegen Bayer Leverkusen oder Atlético Madrid gehen und für den BVB gegen Aston Villa oder OSC Lille.