UEFA Conference League: 1. FC Heidenheim mit Aufholjagd

Heidenheim kann vom Bundesliga-Alltag und Abstiegskampf abschalten. In der Conference League ist das Weiterkommen in greifbarer Nähe.

Die in der Bundesliga akut abstiegsbedrohten Heidenheimer haben in der Conference League einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale gemacht. Das Team von Trainer Frank Schmidt gelang eine Aufholjagd. Jordan Larsson brachte die Gastgeber kurz vor der Pause in Führung (45.+1). Nach dem Seitenwechsel glich Thomas Keller aus (59.), ehe Tim Siersleben (85.) den 1:2-Siegtreffer erzielte und damit der Matchwinner wurde.

UEFA Conference League: Heidenheim feiert Sieg in Kopenhagen

Hier feiern die mitgereisten Fans ihre Mannschaft:

Das Rückspiel findet nächste Woche Donnerstag vor heimischer Kulisse statt. Dann können die Heidenheimer den Einzug ins Achtelfinale perfekt machen.