Super League: Wichtiges Gutachten nimmt Real, Juve und Barca hops

Darin steht, dass die Fußballverbände die Super League-Teilnehmer von allen anderen Wettbewerben ausschließen dürften.

Das bedeutet: Würde sich beispielsweise Real Madrid wirklich dazu entscheiden, bei der Super League mitzumachen, könnte der spanische Verband den Club aus LaLiga rauswerfen. In dem Gutachten des Europäischen Gerichtshofs steht nämlich: Teilnehmer einer Super League könnten sich in die Wettbewerbe bei einem Rauswurf nicht wieder "reinklagen".

Was genau soll die Super League sein?

Darin sollten die europäischen Top-Clubs gegeneinander antreten. Auch den FC Bayern und Borussia Dortmund hätten die Gründer gerne dabei gehabt. Beide Clubs lehnten aber ab. Der Plan wurde von zwölf Top-Vereinen aus England, Spanien und Italien im April 2021 vorgestellt. Nach heftigen Fan-Protesten wurde der Plan aber zunächst gestrichen. Real Madrid, der FC Barcelona und Juventus Turin hatten zuletzt aber wieder versucht, eine Super League zu planen. Das neue Gutachten könnte nun das endgültige Aus für die Super-League-Pläne bedeuten.

Wichtig: Das Gutachten ist rechtlich nicht bindend, allerdings folgen Richter diesem in vielen Fällen. Ein Urteil des EuGH in der Sache wird in einigen Monaten erwartet.

