Ufo361: "Ich hab ihr einen Antrag gemacht"

Mitten auf der Bühne lässt der Berliner Rapper die Bombe platzen. Doch der Hochzeitsantrag ist wohl nicht alles.

"Vor Kurzem hab ich mich krass verliebt" - haut Ufo361 am Sonntag auf einem Festival in Karlsruhe raus. Das sieht man in einem TikTok-Video. Als er vom Antrag spricht, geht das Publikum ab. Doch es geht noch weiter: "Und, bald ist sie schwanger", sagt der Power-Interpret. Der Clip wurde am Montagabend gepostet:

Privatsphäre ist Ufo361 wichtig

Ob Ufo361 tatsächlich heiratet - und vielleicht sogar bald Vater wird - ist aber unklar. Denn: Der Rapper war in der Vergangenheit dafür bekannt, sein Liebesleben geheim zu halten und nicht viel bekannt zu geben: Das Gesicht seiner angeblichen Ex-Freundin "Tiffany" hat man nie gesehen. Ob es sie wirklich gab? Unklar.

Seine jetzige angeblich Verlobte zeigte er allerdings ab und zu - zumindest halb. In seiner Insta-Story veröffentlichte Ufo361 in der Vergangenheit unter anderem ein Selfie von sich und ihr mit Maske:

