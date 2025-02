UFOs über Deutschland?🛸👽

Lichtfunken am Nachthimmel leuchteten am frühen Morgen über Deutschland. Laut Bundeswehr waren es Raketenteile.

Das Weltraumkommando der Bundeswehr teilte mit, es habe sich um den unkontrollierten Wiedereintritt eines Teils einer Falcon-9-Rakete in die Atmosphäre gehandelt.

Leuchten am Himmel lag an Trümmerteilen von Rakete Dauer 0:21 min Leuchten am Himmel lag an Trümmerteilen von Rakete

SpaceX Rakete von Elon Musk war wohl Auslöser

Das Raumfahrtunternehmen SpaceX von Elon Musk hat nach eigenen Angaben um 0.21 Uhr deutscher Zeit mit einer Falcon-9-Rakete Starlink-Satelliten in die Erdumlaufbahn gebracht. Ein Teil der Falcon-9-Raketen verglüht nach dem Start in der Atmosphäre, während ein anderer Teil in der Lage ist, wieder zu landen.

Meteorit über Dresden. 😳#Meteorit #Meteorite #MeteoritDresden #MeteoriteDresden #Dresden #DD1902Medien dürfen mein Video verwenden.Media may use my video. pic.twitter.com/8qgHCiwgWP

Keine Gefahr für die Menschen in Deutschland

Aufgrund der klaren Sichtverhältnisse und der großen Höhe konnte das Phänomen in der Nacht über Deutschland gut beobachtet werden. Trümmer der Rakete seien wohl nicht auf Deutschland herabgefallen, teilte die Bundeswehr mit.