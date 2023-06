Mehr als 40 Menschen sind dabei gestorben. Offenbar hat eine Miliz zudem mehrere Kinder entführt.

Wie viele Menschen genau in der Nacht auf Samstag gestorben sind, ist noch nicht klar. Der Bürgermeister des Ortes Mpondwe geht von 41 Menschen aus, das Militär von 47. Acht Verletzte haben Helfer in ein Krankenhaus gebracht. Ein Schlafsaal soll niedergebrannt und ein Lebensmittelgeschäft geplündert worden sein, laut der Polizei.

Wer sind die Angreifer in Uganda?

Die Angreifer sind vermutlich zu fünft gewesen. Der Polizei zufolge gehörten die Angreifer zur Rebellengruppe Vereinigte Demokratische Kräften (ADF), die Verbindungen zur Terrorgruppe Islamischer Staat hat. Die ADF wurden in den 1990er Jahren in Uganda gegründet. Ihr Ziel: Die Regierung stürzen. Mittlerweile ist die ADF in den Ostkongo geflohen.