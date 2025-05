Die FA hatte die Regeln gerade erst angepasst und strengere Regeln eingefĂŒhrt. Jetzt werden trans* Frauen ausgeschlossen.

Der Oberste Gerichtshof in UK hat entschieden: Trans* Frauen sind rechtlich keine Frauen. In Fragen der Gleichstellung zĂ€hlt laut Gericht das biologische Geschlecht. Jetzt hat der englische Fußballverband neue Regeln eingefĂŒhrt.

Football Association UK: Neue Regeln ab Juni

Nur biologische Frauen dĂŒrfen im englischen Frauenfußball mitmachen

Trans* Frauen und MĂ€dchen, die ab Juni nicht mehr spielen dĂŒrfen, wird Therapie mit einer Charity angeboten.

Im Amateurfußball sind ca. 30 trans* Frauen betroffen.

Im Profifußball sind wohl keine trans* Frauen registriert.

Auch der schottische Verband hat angekĂŒndigt, trans* Frauen auszuschließen.

Die VerbĂ€nde kĂŒndigen an, Lösungen fĂŒr trans* Frauen zu finden.

Trans* Frauen ausgeschlossen: Andere SportverbÀnde ziehen nach

Der irische und walisische Fußballverband wollen auf weitere Regulierungen und Entscheidungen warten.

Andere SportverbĂ€nde arbeiten auch gerade daran, ihre Regeln anzupassen. Im Netball in England dĂŒrfen trans* Frauen auch nicht mehr in der Frauenkategorie mitmachen. ZusĂ€tzlich soll es aber eine gemischte Kategorie fĂŒr alle geben. Laut BBC will auch der Cricket-Verband fĂŒr England und Wales trans* Frauen bald ausschließen.