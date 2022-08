Russischer Angriff auf Bahnhof in Ukraine

Mindestens 25 Menschen sind nach Angaben des ukrainischen Präsidenten getötet worden.

Unter den Opfern sollen auch zwei Kinder sein. Dutzende weitere Menschen seien verletzt worden. Eine Rakete war am Bahnhof von Tschaplyne eingeschlagen, sagte Selenskyj am Mittwochabend in einer Videoansprache. Durch den Beschuss seien vier Eisenbahnwaggons in Brand geraten.

Einen Tag danach gab Russland diese Erklärung zum Angriff ab: Ziel war ein Militärzug, 200 Reservisten der ukrainischen Armee wurden getötet und Ausrüstung zerstört. Ob das stimmt, ist unklar.

Sechs Monate Krieg in der Ukraine

Am 24. August feiern die Menschen in der Ukraine eigentlich, dass sie in einem unabhängigen Land leben. Aber: Genau vor sechs Monaten hat Russland die Ukraine angegriffen. Seitdem ist dort Krieg.