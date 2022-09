Ukraine erobert sich Land zurück

Die ukrainische Armee hat seit Anfang September mehr als 6.000 Quadratkilometer Land von den russischen Truppen befreit.

Das sagte der Präsident der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj. Das ukrainische Militär berichtet von russischen Angriffen an vielen Stellen der Front.

Wie ist die Lage in den besetzten Gebieten?

Die Situation in dem von russischen Truppen besetzten Atomkraftwerk Saporischschja hat sich inzwischen entspannt. Zwei Stromleitungen konnten repariert werden. In den letzten Tagen sind mehr als 20 Orte im Gebiet Charkiw zurückerobert worden, so das ukrainische Militär.

Wegen der russischen Raketenangriffe auf das Stromnetz fordert Selenskyj eine schnellere Lieferung von Luftabwehrwaffen.