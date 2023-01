Hubschrauber in der Ukraine abgestürzt - Politiker tot

Der ukrainische Innenminister und mindestens 13 weitere Menschen sind bei dem Absturz in der Nähe von Kyjiw gestorben.

Unter den Toten sollen noch weitere Politiker und vier Kinder gewesen sein. Das teilte der Zivilschutz am Mittwochnachmittag mit. Es gibt fast 30 Verletzte, die Hälfte davon sollen Kinder sein, sagte der Gouverneur der Region Kyjiw. Der Hubschrauber stürzte am Morgen in der Nähe eines Kindergartens in einem Wohngebiet in der Stadt Browary ab.

Warum schreiben wir "Kyjiw" statt "Kiew"? Die meisten deutschen Medien schreiben die ukrainische Hauptstadt so: "Kiew". In der Ukraine selbst ist diese Schreibweise aber umstritten, weil sie aus dem Russischen abgeleitet wird und so für viele Menschen auf eine Abhängigkeit von Russland anspielt. Die Ukraine ist allerdings seit dem Zerfall der Sowjetunion 1991 unabhängig und hat auch eine eigene Sprache. Pro-Ukrainische Stimmen fordern deswegen, dass man sich an der ukrainischen Schreibweise "Kyjiw" orientieren soll. Auch wir als Redaktion haben uns dazu entschieden, von nun an Kyjiw zu schreiben.

Hat Russland was mit dem Absturz zu tun?

Auf Videos ist ein brennendes Gebäude zu sehen. Außerdem Trümmerteile, die auf einem Spielplatz liegen. Ob es einen Zusammenhang zwischen dem Absturz und russischen Angriffen gibt, ist nicht bekannt. Weder die ukrainische noch die russische Regierung haben dazu was gesagt. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den Geheimdienst eingeschaltet.

