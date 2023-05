Jetzt doch: Ukraine soll F-16-Kampfjets bekommen

Mehrere Länder möchten als sogenannte "Kampfjet Koalition" die ukrainische Luftwaffe stärken.

Zu den Ländern gehören Großbritannien, Frankreich und die Niederlande. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, dass er und der britische Premierminister Rishi Sunak "an einer Koalition von Kampfjets arbeiten - Ausbildung, Flugzeuge, Ergebnisse". Großbritannien will ukrainische Piloten an westlichen Jets ausbilden.

Länder waren erst gegen Kampfjetlieferung

Selenskyj will schon seit Monaten von westlichen Verbündeten moderne Kampfflugzeuge für ihren Kampf gegen Russland. Bisher haben sich alle Partner der Ukraine bei der Lieferung von Kampfjets zurückgehalten.

Selenskyj hat auch Deutschland besucht: