Köln: 250.000 Menschen für Frieden!

Der Kölner Karneval und Tausende Menschen setzen ein Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine!

Normalerweise würde an Rosenmontag ein riesiger Umzug durch Köln rollen. Der wurde wegen Corona schon vor Wochen abgesagt. Letzte Woche, als der Krieg in der Ukraine losging, haben die Kölner Karnevalisten dann entscheiden, eine Friedensdemo zu veranstalten. Nach Angaben der Polizei und der Veranstalter sind 250.000 Menschen zur Demo gekommen. Der Kölner Karnevalspräsident hatte eine klare Botschaft:

Herr Putin, stoppen Sie den Wahnsinn! Stoppen Sie den Krieg!

An der Demo haben Leute mit und ohne Kostümen teilgenommen. Viele hatten Plakate dabei, auf denen "Putin Go Home" oder "Dear Russian people, be Russians not Putinians" (auf deutsch: "Liebes russisches Volk, seid Russen, keine Putinianer") stand.

Keine Karnevals-Party

Viele Teilnehmer haben gesagt, dass die Stimmung eher ernst und gedämpft war. So hat das auch der Kölner Karnevalspräsident bei einer Rede beschrieben:

Heute ging es nicht ums ausgelassene Feiern, sondern um lauten und bunten Protest gegen den Krieg in der Ukraine.

Der WDR hat mehrmals live von der Demo berichtet. Den Livestream vom Nachmittag kannst du hier anschauen:

