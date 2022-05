Deshalb schicken die USA Soldaten nach Deutschland

Die USA wollen tausende Soldaten nach Europa schicken. Sie sollen im Ukraine-Konflikt Russland abschrecken.

Die Truppen sollen in den nächsten Tagen verlegt werden. Das teilte das US-Verteidigungsministerium mit. 2.000 Soldaten kommen dann nach Deutschland und Polen. 1.000 Soldaten, die jetzt schon in Deutschland sind, sollen nach Rumänien verlegt werden.

Mit den zusätzlichen Truppen will die USA die NATO in Osteuropa verstärken. Hintergrund ist der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine. Die Ukraine befürchtet, dass Russland angreifen und Teile des Landes besetzen will. Die NATO-Staaten, darunter die USA und Deutschland, haben der Ukraine Unterstützung zugesagt. Russland bestreitet das Vorhaben.

Mehr US-Soldaten für Ernstfall

In Europa sind regulär Zehntausende US-Soldaten stationiert, darunter rund 35.000 in Deutschland. Aus dem Ministerium hieß es, im Ernstfall könnten die USA auch noch weitere Soldaten verlegen. Auch andere NATO-Staaten haben in der vergangenen Woche Truppen, Waffen und Schiffe Richtung Ukraine verlegt.

Die Hintergründe zum Ukraine-Konflikt gibt es hier: