Ukraine-Flüchtlinge: Das sind ihre größten Probleme

Die Sorgen hören mit der Ankunft selbstverständlich nicht auf. Viele Geflüchtete kämpfen vor Ort mit psychischen Folgen.

Doch das ist nicht alles: Unter anderem leiden Geflüchtete aus der Ukraine unter Geldsorgen oder haben Probleme, einen Job zu finden. Die psychischen Folgen des Kriegs lassen sie oft niedergeschlagen oder depressiv zurück. Das ergab eine Umfrage der Europäischen Union, bei der 14.700 Geflüchtete in zehn Aufnahmeländern mitgemacht haben - unter anderem auch Deutschland.

Die Sprache ist das größte Hindernis

Die Hälfte der Befragten hat Probleme, mit ihrem Geld über die Runden zu kommen. Die fehlenden Sprachkenntnisse im Ankunftsland machen die Jobsuche schwieriger. Nur ein Drittel der Menschen hatte eine bezahlte Arbeit. Von diesen geben 30 Prozent an, vor allen in Fabriken und Baustellen ausgebeutet zu werden.

So ist es für die Geflüchteten aus der Ukraine in Deutschland

In Deutschland möchten 42 Prozent der Geflüchteten langfristig bleiben - das ist so viel wie in keinem anderen Aufnahmeland. In keinem der anderen neun Länder gibt es so eine hohe Rate an staatlich organisierten Unterkünften und Sprachkursen. Dennoch arbeitet nirgendwo anders ein so geringer Teil der Geflüchteten wie in Deutschland.

