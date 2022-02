Diese Folgen hätte ein Krieg für alle in Deutschland!

Sollte in der Ukraine ein Krieg ausbrechen, könnte Brot deutlich teurer werden. Und es gibt noch mehr Auswirkungen.

Russland hat angekündigt, dass Soldaten in die Ukraine geschickt werden, Augenzeugen haben dort auch schon Panzer gesehen. Ob Russland wirklich einen Krieg startet, ist aber weiter unklar. Trotzdem machen sich viele schon Gedanken, was passieren würde, wenn ein Krieg ausbricht. Das wären die Folgen:

Nudeln und Brot könnten teurer werden

Russland und die Ukraine gehören zu den Ländern, die am meisten Weizen an andere Länder verkaufen. Zusammen stellen sie mehr als ein Viertel des weltweiten Exportangebots. Würde aber ein Krieg ausbrechen, könnte sich das ändern. Wenn es insgesamt weniger Weizen zu kaufen gibt, würde das die Preise steigen lassen - so würden Nudeln und Brot teurer werden.

Gas- und Ölpreise könnten steigen

Möglicherweise wird wegen des Konflikts die Gaspipeline Nord Stream 2 nicht in den Betrieb gehen. Dadurch würde Deutschland eine fest eingeplante Quelle für den Rohstoff verlieren. Und wie auch beim Weizen gilt: Wenn es weniger gibt, wird es automatisch teurer. In Deutschland hängt der Ölpreis mit dem Gaspreis zusammen. Steigt also der Gaspreis, wird dadurch auch Öl automatisch teurer. Und: Sind die Ölpreise hoch, musst du auch an der Tankstelle auch mehr für deinen Sprit zahlen.

Mehr Flüchtlinge

Experten rechnen mit einer großen Fluchtbewegung, falls ein Krieg ausbricht. Mehr als eine Million Menschen könnten dann in die EU kommen, teilte die EU-Kommission letzte Woche mit. Fachleute gehen davon aus, dass Flüchtlinge aus der Ukraine zuerst nach Polen, in die Slowakei, nach Ungarn oder Rumänien gehen werden. Von dort könnten sie dann versuchen, nach Deutschland zu kommen.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat bereits angekündigt, dass Deutschland in so einem Fall helfen will. Auf Twitter schrieb sie:

Die Situation in der #Ukraine ist hoch angespannt. Wir sind sehr wachsam und auf alle Szenarien vorbereitet. Sollte es Fluchtbewegungen in unsere Nachbarländer geben, werden wir unsere Nachbarn stark unterstützen, insbesondere in der humanitären Hilfe. (1/2) https://t.co/0Ka4ZNjwL4

