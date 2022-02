Hier demonstrieren Menschen in BW und RLP für den Frieden

Zwischen Angst und Verzweiflung: Die Sorge um die Menschen im Kriegsgebiet ist groß.

In Stuttgart sind auf zwei Kundgebungen über 800 Bürgerinnen und Bürger zusammengekommen. Auch in Karlsruhe, Freiburg und Heidelberg sind mehrere hundert Menschen zur friedlichen Demonstration erschienen. In Rheinland-Pfalz hat es unter anderem in Trier, Kaiserslautern und Mainz größere Kundgebungen gegeben.

Meine Familie wohnt in der Ukraine. Meine Schwiegertochter hat angerufen und gesagt, dass die Ukraine bombardiert wird. Alle haben Angst, das ist schrecklich.

"Lasst es bitte nicht zu!"

Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben bei der Kundgebung in Stuttgart erzählt, dass sie Angst um ihre Verwandten und Freunde in der Ukraine haben. Die Vorsitzende des Ukrainischen Vereins Mainz hat in einem emotionalen Statement gesagt: "Die Ukrainer haben angekündigt, sie werden bis zum letzten Mann kämpfen. Lasst es bitte nicht zu!"

Heute geht es weiter

Heute Abend soll es in vielen Städten in Baden-Württemberg wieder Friedensdemonstrationen geben - unter anderem in Stuttgart, Tübingen und Mannheim. In Rheinland-Pfalz soll unter anderem in Kaiserslautern eine Kundgebung stattfinden.

Wieder Explosionen!