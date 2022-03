Rassismus bei der Flucht? Das ist dran an den Vorwürfen!

Viele Menschen versuchen, die Ukraine zu verlassen. Polen wurde vorgeworfen, nicht alle Flüchtenden gleich zu behandeln.

Am Wochenende tauchten in den sozialen Medien verschiedene Videos von der polnisch-ukrainischen Grenze auf. Studierende aus afrikanischen Ländern sagten darin, dass sie tagelang an der Grenze warten mussten und neben ihnen weiße Flüchtende durchgelassen wurden. Deshalb wurde Polen vorgeworfen, dass es Menschen vom afrikanischen Kontinent von der Flucht vor dem Krieg aus rassistischen Gründen abhält.

Vorwürfe stimmen nicht

Doch: Polen weißt diese Vorwürfe zurück. Eine Sprecher der polnischen Grenzschutzbehörde sagte:

Alle, die vor dem Krieg flüchten, werden über die Grenze nach Polen gelassen.

Er erklärte: "Bei einigen Ausländern muss der Grenzschutz gemäß seiner gesetzlichen Aufgaben gesondert tätig werden. Aber: Niemand wird zurück in die Ukraine geschickt."

Auch Journalisten der ARD sagen, dass an den Vorwürfen nichts dran ist. Sie sind vor Ort und Flüchtende haben ihnen erzählt, dass das Problem nicht Polen sei, sondern die Ukraine. Ihren Angaben nach würden "weniger Ausländer als Ukrainer durchgelassen", erklärt eine Reporterin von "strg_F" auf Instagram.

Warum?

Warum das so ist, ist unklar. Die Lage in der Ukraine ist gerade sehr unübersichtlich. Ein Grund könnte sein, dass junge Menschen an der ukrainischen Grenze mehr kontrolliert werden als zum Beispiel Frauen und Kinder. Das liegt daran, dass ukrainische Männer zwischen 18 und 60 Jahren das Land gerade nicht verlassen dürfen. Sie müssen dort bleiben, um zu kämpfen.

Tausende junge Menschen aus Afrika waren in der Ukraine, um dort zu studieren. Besonders beliebt war das Fach Medizin.

Das musst du zum Russland-Ukraine-Krieg wissen! Russlands Präsident Wladimir Putin hat den Befehl gegeben, die Ukraine anzugreifen. Kurz danach kam es zu ersten Explosionen. Seitdem herrscht Krieg! Aus dem ganzen Land werden Angriffe gemeldet. Auch russische Bodentruppen rücken immer weiter vor. Der Konflikt zwischen den beiden Ländern hat 2014 angefangen. Damals besetzte Russland die bis dahin ukrainische Krim, eine Halbinsel im schwarzen Meer. Seitdem kommt es immer wieder zu Kämpfen. Damit will Russland verhindern, dass die Ukraine sich immer weiter nach Westen orientiert und zum Beispiel in die EU eintritt.

