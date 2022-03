So kannst du der Ukraine helfen!

Die EU erwartet sieben Millionen Menschen, die vor dem Krieg flüchten. Sie und die Menschen vor Ort brauchen Hilfe.

So kannst du helfen:

Geld spenden

Falls du schon genug Geld verdienst und es dir leisten kannst, ist es immer eine Option an die Betroffenen vom Krieg zu spenden. Bekannte Anlaufstellen sind "Aktion Deutschland Hilft", "Diakonie Katastrophenhilfe", "Caritas International" oder "Save the Children". Hier landet die Spende an der richtigen Stelle, weil diese Organisationen sich schon seit vielen Jahren damit auseinander setzen.

Geldspenden werden gerade lieber gesehen als Sachspenden, erklärt der Caritas-Pressesprecher Achim Reinke.

Sachspenden verursachen große Verwaltungs- und Transportkosten. Für die Soforthilfe in Krisengebieten und nach Katastrophen kaufen wir die Hilfsgüter vor Ort oder in den Nachbarländern. Damit sparen wir unnötige Kosten für Logistik und Transport.

Regionale Aktionen unterstützen

Im Moment starten auch viele Städte, Gemeinden, Religionsgemeinschaften, Vereine und andere Organisationen Aktionen, um den Menschen in der Ukraine zu helfen. Schau auf den offiziellen Seiten deiner Stadt nach. Hier findest du auch Beispiele für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.

Heilbronn sucht Wohnungen für Geflüchtete

Demonstrationen besuchen

Es ist wichtig, Anteilnahme zu zeigen. Besonders große Demonstrationen zeigen den Betroffenen, dass sie gesehen und unterstützt werden. Schon vergangenes Wochenende waren viele Menschen auf der Straße, zum Beispiel in Berlin und Köln.

Nur bei seriösen Quellen informieren und verbreiten

Fake News sind auch während Krisenzeiten ein großes Problem. Deshalb ist es wichtig, dass du dich über vertrauenswürdige Seiten und Nachrichten-Anbieter über die Ukraine informierst. Nicht jeder Account auf Instagram, YouTube und TikTok teilt echte Informationen und Bilder zur Lage.

Wie du echte von falschen Informationen besser unterscheiden kannst, dazu gibt die Tagesschau in diesem Artikel einige Tipps.