Ukraine-Krieg: Anstieg beim Menschenhandel

Menschenhändler locken Opfer mit falschen Versprechen. Sie werden dann missbraucht oder an der Grenze verkauft.

Dabei wird ausgenutzt, dass die Menschen aus der Ukraine Geld verdienen müssen, die Sprache im neuen Land nicht sprechen und häufig traumatisiert vom Krieg sind. Das sagt die Generalsekretärin der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) in einem Interview mit der "Welt".

Suche nach sexuellen Inhalten nimmt zu

Außerdem soll die OSZE laut "Welt" ermittelt haben: Seit Kriegsbeginn wurde online häufiger nach ukrainischen Frauen und Kindern gesucht. Die weltweite Nachfrage nach sexuellen Dienstleistungen und Pornos mit ihnen ist um 600 Prozent hochgegangen. Sogar der Handel mit Schwangeren ist seit Kriegsbeginn stärker geworden sein.

Menschen werden häufiger verkauft

Die Generalsekretärin Helga Maria Schmid sagt, der Menschenhandel auf der ganzen Welt ist hochgegangen. Die OSZE geht von 25 bis 27 Millionen Menschen pro Jahr aus. Bei den Behörden landen jährlich nur 10.000 Fälle. Außerdem kann in den allermeisten Fällen nicht ermittelt werden, dass die Menschen Opfer vom Menschenhandel sind.

So will die OSZE den Menschen in der Ukraine helfen

Die Organisation ist an einer "Be safe"-Kampagne beteiligt. Menschen werden, bevor sie ihr Land verlassen, vor Menschenhändlern gewarnt. Außerdem kriegen sie eine Nummer, an die sie sich wenden können. Auch die Nachbarländer der Ukraine werden geschult.

