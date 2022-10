So viele Tote: Ukraine meldet neues Massengrab

Sind es Soldaten oder Zivilisten, die in einem Massengrab in einer ukrainischen Kleinstadt entdeckt wurden?

Die Stadt Lyman im Osten der Ukraine war bis vor Kurzem noch vom russischen Militär besetzt. Jetzt meldet der zuständige Gouverneur, Behördenmitarbeiter hätten dort ein Massengrab gefunden. Wer die Toten sind und um wie viele Leichen es geht, sei noch unklar. Laut einem Bericht soll die Polizei von 180 Toten gesprochen haben. Außerdem sollen unter den getöteten Menschen auch mehrere Kleinkinder und teils ganze Familien sein. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben aber nicht.

Nicht das erste Massengrab

In der Vergangenheit wurden schon öfters Massengräber gefunden, nachdem russische Truppen Orte in der Ukraine verlassen hatten. Vor allen Dingen der Fall Butscha ging im April weltweit durch die Medien und sozialen Netzwerke. Im Vorort der ukrainischen Hauptstadt Kyjiw waren Hunderte getöteter Zivilisten gefunden worden - also Menschen, die nicht zum Militär gehören. Einige der Toten hatten Folterspuren.

Ein anderes Massengrab hat die Ukraine nach eigenen Angaben in der Stadt Isjum Mitte September entdeckt: