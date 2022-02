Ist jetzt Krieg in Europa?

Russland hat einen Militäreinsatz gestartet. In der Ukraine wird von Explosionen berichtet. Das musst du jetzt wissen!

Putin hat in der Nacht den Befehl für eine Militäroperation gegeben. Kurz danach kam es dann zu den ersten Angriffen in der Ukraine. Reporter der Nachrichtenagentur Reuters und AFP berichten, dass sie in der Hauptstadt Kiew mehrere Explosionen gehört haben.

Einwohner aus Mariupol, das in der Nähe der Seperatisten-Gebiete liegt, melden auch Artilleriefeuer. Das heißt, dass dort zum Beispiel mit Panzern geschossen wird. Die russische Nachrichtenagentur Interfax berichtet auch von Angriffen vom Wasser aus. Russische Schiffe seien im Asowschen Meer und in Odessa im Einsatz.

Kriegszustand!

Der ukrainischer Präsident Wolodymyr Selenskyj hat für sein Land den Kriegszustand ausgerufen. Das hat er in einer Videobotschaft verkündet. Er rief die Bevölkerung in der Ukraine dazu auf, in den Häusern zu bleiben. Und sagte: "Wir sind stark. Wir sind zu allem bereit. Wir werden siegen."

Wie reagiert die Ukraine?

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba sagte am frühen Morgen, dass ein großer Einmarsch in der Ukraine begonnen hat. Auf Twitter schreibt er: "Putin hat gerade eine große Invasion der Ukraine gestartet. Friedliche ukrainische Städte werden attackiert. Das ist ein Angriffskrieg."

Als Reaktion hat die Ukraine ihren gesamten Luftraum geschlossen. Dadurch sollen vermutlich Angriffe mit Flugzeugen verhindert werden. Außerdem gilt seit Mitternacht ein Ausnahmezustand. Dadurch können Menschen aufgefordert werden, bestimmte Orte zu verlassen.

Wie geht es jetzt weiter?

Russland wurde bereits mehrfach aufgefordert, die Angriffe auf die Ukraine zu stoppen. Bisher ist das nicht passiert. Andere Länder werden aber weiter versuchen, durch Verhandlungen weitere Angriffe zu verhindern. Die NATO - ein Militärbündnis aus 30 Staaten, darunter Deutschland und die USA - plant zum Beispiel ein Krisentreffen. "Die NATO wird alles tun, was nötig ist, um alle Verbündeten zu schützen und zu verteidigen", sagte Generalsekretär Jens Stoltenberg.

