Ukraine spricht von "Massengrab" in zurückeroberter Stadt

Am Samstag haben die russischen Truppen nach einer Gegenoffensive der Ukraine die Stadt Isjum verlassen.

Triggerwarnung - Krieg Der Text kann belastend oder retraumatisierend sein.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj berichtet, dass das Massengrab danach in einem Wald in Isjum gefunden wurde. Ukrainische Medien berichten von mehr als 440 Leichen. Laut Selenskyj wird der Ort bereits untersucht - am Freitag soll es mehr Informationen geben. Der Präsident wirft den Russen Kriegsverbrechen wie auch in Butscha und Mariupol vor.

Russland hinterlässt überall Tod. Und es muss dafür zur Rechenschaft gezogen werden.

