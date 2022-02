Weltkrieg? Verlasst "jetzt" das Land!

Der US-Präsident Joe Biden warnt vor einem "Weltkrieg", falls der Ukraine-Konflikt eskaliert.

Westliche Politiker hielten in großer Runde eine Krisen-Telefonschalte - auch Deutschland war dabei. Ein russischer Einmarsch in das Nachbarland sei nun "jederzeit" möglich, sagte US-Außenminister Antony Blinken.

Verlasst "jetzt" das Land

Biden hat in einem Interview US-Bürger in der Ukraine aufgerufen, das Land "jetzt" zu verlassen. "Wir haben es hier mit einer der größten Armeen der Welt zu tun", sagte Biden in dem Interview mit Verweis auf die russische Truppenansammlung an der Grenze zur Ostukraine. Auch andere Länder haben ihre Bürger aufgerufen, die Ukraine zu verlassen.

...das würde "einen Weltkrieg" auslösen

Der US-Präsident warnte Putin, keine amerikanischen Bürger anzugreifen. Biden bekräftigte jedoch, dass er unter keinen Umständen US-Truppen in die Ukraine schicken würde, auch nicht zur Rettung von US-Bürgern im Falle einer russischen Invasion. Dies würde "einen Weltkrieg" auslösen, sagte er.

100.000 Soldaten an der Grenze

Russland hat nach westlichen Angaben in den vergangenen Monaten mehr als 100.000 Soldaten an der Grenze zur Ukraine zusammengezogen. Die Ukraine und westliche Länder befürchten einen Großangriff. Russland betont, sie hätten keine Angriffspläne aber sagt auch, es fühle sich von der NATO bedroht.