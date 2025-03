Ukraine und USA: Erste Ergebnisse aus Saudi-Arabien

Bei einem Treffen in Dschidda wollen sich die Ukraine und die USA die Hand reichen und über einen Waffenstillstand mit Russland beraten. Es gibt erste Erfolge.

Vertreter der Ukraine und USA teilten folgende erste Ergebnisse aus Dschidda mit:

Die USA unterstützt die Ukraine ab sofort wieder mit Militärhilfen.

US-Geheimdienstinformationen werden wieder an Kiew weitergegeben.

Ukraine stimmt einem von den USA vorgeschlagenen 30-tägigen Waffenstillstand mit Russland zu.

Ergebnisse aus Saudi-Arabien: USA liefern wieder Waffen und Infos an die Ukraine

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte, wenn Russland zustimmt, werde der Waffenstillstand sofort in Kraft treten. US-Außenminister Rubio sagte, die USA wird dieses Angebot nun Russland unterbreiten.

Nun hängt es vom Kreml ab, ob der Waffenstillstand zustande kommt. Russland hat noch nicht offiziell auf den Vorschlag reagiert. Eine Sprecherin sagte allerdings, dass solche Entscheidungen nicht im Ausland gefällt würden, sondern einzig von Russland selbst.

Ukraine und USA Treffen in Saudi-Arabien: Wie geht es weiter?

Der französische Staatschef Emmanuel Macron und der britische Premier Keir Starmer haben die Fortschritte in den Gesprächen zwischen den USA und der Ukraine begrüßt. Macron schrieb auf X: „Der Ball liegt nun eindeutig bei Russland“. Nach Informationen aus dem Weißen Haus will US-Präsident Donald Trump noch in dieser Woche mit Kremlchef Wladimir Putin über einen möglichen Waffenstillstand sprechen.