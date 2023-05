Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj war am Sonntag in Deutschland - und wurde krass beschützt.

Unter anderem waren auf Dächern Scharfschützen aufgestellt. Außerdem wurden Aufenthaltsorte und Straßen für den Präsidenten weiträumig gesperrt. Es gab strenge Kontrollen. Grund: Für Selenskyjs ersten Besuch seit dem russischen Angriff galt die höchste Sicherheitsstufe. Auch das genaue Programm seines Besuchs war deshalb geheim.

Das macht Selenskyj in Deutschland:

Am Sonntagmorgen wurde Selenskyj von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Schloss Bellevue in Berlin empfangen. Danach ging es weiter zu Olaf Scholz ins Kanzleramt. Der deutsche Bundeskanzler sagte dort, dass Deutschland die Ukraine weiterhin unterstützen werde. Selenskyj erwiderte, dass das neue militärische Hilfspaket von 2,7 Milliarden Euro ein sehr wichtiger Beitrag sei. Außerdem bezeichnete er Deutschland als "wahren Freund". Selenskyj und das ukrainische Volk haben in Aachen den Karlsrpreis für ihre Verteidigung gegen den russischen Angriffskrieg erhalten. Nach seinem Besuch in Berlin ist Selenskyj weiter nach Paris geflogen, um dort den französischen Präsidenten Emmanuel Macron zu treffen.

ESC verbietet Rede von Selenskyj

Selenskyj in Deutschland: Davor Besuch in Rom

Am Samstag ist der ukrainische Präsident in Italien eingetroffen. In Rom hat er sich unter anderem mit Ministerpräsidentin Giorgia Meloni getroffen und weitere Unterstützung für sein Land gefordert. Außerdem bedankte er sich für die bisherige Hilfe. Danach ging es weiter zu Papst Franziskus. Auch in Italien gab es heftige Sicherheitsvorkehrungen: Rund 1.500 Polizisten waren laut Medienberichten im Einsatz.

