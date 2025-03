Selenskyj bestätigt Gespräche in Saudi-Arabien: Gibts doch eine Waffenruhe?

Bei den Gesprächen wollen die USA und die Ukraine über eine Waffenruhe und zukünftigen Frieden mit Russland beraten.

Am Montag reist der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nach Saudi Arabien. Er will sich mit dem Kronprinz Mohammed bin Salman treffen. Das hat er in einer Videobotschaft gesagt. Danach sollen Vertreter der Ukraine und der USA gemeinsam "über Rahmenbedingungen für ein Friedensabkommen und eine erste Waffenruhe" sprechen. Russland soll wohl erst mal nicht dabei sein.

Ukraine und USA wollen in Saudi-Arabien Gespräche aufnehmen Dauer 0:31 min Ukraine und USA wollen in Saudi-Arabien Gespräche aufnehmen

Nach dem Streit mit Donald Trump im Weißen Haus hatte Selenskyj bereits mitgeteilt, dass er offen für Verhandlungen ist. Das hat er noch einmal klar gemacht:

Die Ukraine arbeitet konstruktiv an einem schnellen und verlässlichen Frieden und wird es weiter tun.

Militärhilfe eingestellt: So übt die USA Druck auf Ukraine aus

Die USA hatten nach dem Streit im Weißen Haus die Militärhilfen gestoppt. Für Sie war das eine Art Erziehungsmaßnahme, weil die Ukraine laut ihnen gar keinen Frieden wolle. So beschreibt das ein US-Politiker:

Ich kann es am besten so beschreiben, als würde man einem Maultier mit einem Kantholz auf die Nase hauen.